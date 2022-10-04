Главы государств обсудили дополнительные санкции, ситуацию на поле боя и важность сохранения экспорта украинской агропродукции морем.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал со своим американским коллегой Джозефом Байденом.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Пообщался с президентом США Джо Байденом. Обсудили дополнительные санкции, ситуацию на поле боя и важность сохранения экспорта агропродукции морем", - отметил он.

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Президенты скоординировали усилия перед совместными международными мероприятиями.

Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно дать "общий решительный ответ на наглые попытки аннексии украинских территорий".

Глава государства поблагодарил США за устойчивую оборонную и финансовую поддержку.

"Мне приятно было услышать слова президента Байдена о том, что наши военные вдохновляют весь мир, наш народ вдохновляет весь мир. И это действительно так: наша победа в этой войне покажет, как много может дать Украина глобальной прочности свободы, глобальной прочности демократии", - считает президент Украины.

Помощь США Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 млн долларов.

Анонсированный президентом США пакет помощи в сфере безопасности включает дополнительное вооружение, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

Кроме того, администрация Байдена просит Конгресс выделить дополнительные средства Украине на усиление ядерной безопасности.

Ранее Соединенные Штаты Америки осудили попытку аннексии украинских территорий и расширили санкционный список по России.

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