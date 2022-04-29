По словам президента Украины, Россия хочет сделать территорию Донбасса пустынной: там идет буквально борьба за жизнь.

Оккупанты циничнее, чем нацисты - превратили Мариуполь в российский концлагерь посреди руин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что завершается 65-й день нашей обороны. "Мы бьем оккупантов на всех направлениях, где они пробуют наступать", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что жесткая ситуация на Харьковщине, но у наших военных, у наших разведчиков есть "важные тактические успехи".

По словам Зеленского, на Донбассе российские оккупанты уничтожают все. Постоянные жестокие бомбежки, постоянные удары по инфраструктуре и жилых районах свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию пустынной: там идет буквально борьба за жизнь.

"Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьинки и всех других городов и общин Донбасса, российские войска хотят превратить в руины, в этой войне решается абсолютно все", - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что только если Украина выстоит, они будут жить.

"Если же российским захватчикам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них еще хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь Донбасс. Как они сделали это с Мариуполем", - сказал Зеленский.

По его словам, в городе, который был одним из наиболее развитых в регионе, теперь "просто российский концлагерь посреди руин".

"И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока что контролируют, незначительно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы", - добавил президент.

При этом отметил, что российским военным удается "быть даже циничнее, чем нацистам 80 лет назад", потому что тогда захватчики хотя бы не рассказывали, что это мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, как в Мариуполе российские оккупанты через мошеннические финансовые операции забирают у людей деньги и выманивают персональные данные. Кроме того, российские захватчики начали выдавать новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении оккупационного преступного образования "ДНР".

К тому же, по словам городского головы Вадима Бойченко, россияне создали четыре фильтрационные лагеря для жителей Мариуполя, которых депортируют в Россию, и подвергают гражданское население разнообразным пыткам. В частности, заставляют камнями сдирать татуировки.

Мариупольский городской совет сообщил, что российские захватчики вывезли из города часть уцелевших аппаратов искусственной вентиляции легких, которые крайне необходимі при лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.

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