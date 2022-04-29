По словам омбудсмена, фактически выдачей такой "бумажки" ребенка лишают любого гражданства.

Российские захватчики начали выдавать новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении оккупационного преступного образования "ДНР".

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины", - подчеркнула Денисова.

По ее словам, фактически выдачей этой "бумажки" ребенка лишили какого-либо гражданства.

Омбудсмен добавила, что такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности, статью 8, которой предусмотрено право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.

"Призываю граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не поддаваться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право своих детей на сохранение своей индивидуальности и украинского гражданства", - отметила Денисова.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, как в Мариуполе российские оккупанты через мошеннические финансовые операции забирают у людей деньги и выманивают персональные данные.

Кроме того, по словам городского головы Вадима Бойченко, россияне создали четыре фильтрационных лагеря для жителей Мариуполя, которых депортируют в Россию, и подвергают гражданское население разнообразным пыткам. В частности, заставляют камнями сдирать татуировки.

А Мариупольский городской совет сообщил, что российские захватчики вывезли из города часть уцелевших аппаратов искусственной вентиляции легких, которые крайне нужны при лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.

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