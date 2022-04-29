В больницах города было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Российские захватчики вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов искусственной вентиляции легких, которые крайне нужны при лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в своем Telegram-канале со ссылкой на мариупольцев, которые до сих пор находятся в заблокированном городе.

"В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они еще начали красть то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как отмечается, вероятно, эпидемия коронавируса в России, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты.

"Именно поэтому рашисти воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ. Только в мариупольских больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того, чтобы развивать свою медицину, Россия обворовывает других", - заявили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, как в Мариуполе российские оккупанты через мошеннические финансовые операции забирают у людей деньги и выманивают персональные данные.

А по словам городского головы Вадима Бойченко, россияне создали четыре фильтрационные лагеря для жителей Мариуполя, которых депортируют в Россию, и подвергают гражданское население разнообразным пыткам. В частности, заставляют камнями сдирать татуировки.

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