По словам президента Украины, вопрос поиска альтернативных способов экспорта зерновых культур является до сих пор актуальным.

Урожай зерна в Украине в этом году может быть вдвое меньше из-за полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

"Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньшим. Наша главная цель - предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный российским вторжением", - отметил глава государства.

Также он добавил, что вопрос поиска альтернативных способов экспорта зерновых культур является до сих пор актуальным.

Как сообщал УНИАН, 22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что урожай зерновых и масличных в этом году ожидается на уровне 65-70 млн тонн. Это составляет около 70% от показателя 2020/21 годов.

Договоренность об экспорте зерна из Украины: детали

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, идущие в Украину, будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

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