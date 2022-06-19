Президент записал видео в купе поезда.

Президент Владимир Зеленский обнародовал "ночной, почти утренний отчет" своей поездки на юг Украины.

В видео, записанном прямо в поезде, глава государства рассказывает, что посетил в субботу Николаевскую и Одесскую области. Во время посещения передовых позиций ВСУ президент пообщался с защитниками и защитницами Украины и заверил, что они не сомневаются в победе Украины.

"Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, море будет украинским и безопасным", - заверил Зеленский.

По его словам, в Одессе и Николаеве были проведены совещания со структурами, которые отвечают за обеспечение регионов. Он также рассказал, что обе области понесли значительные потери в результате полномасштабной российской агрессии.

"Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить", - добавил он.

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