Президент Украины отметил, что скорейшего завершения войны хочет и Дональд Трамп.

Завершение войны в Украине в 2025 году возможно, но для этого нужно предпринять необходимые меры. В частности, нужно усилить санкции против России и дать нашей стране гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News.

"Мы этого очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина (главу РФ Владимира Путина - УНИАН) завершить войну", - сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что именно в 2025 году появились все возможности для того, чтобы завершить войну. Он добавил, что этого хочет и президент США Дональд Трамп.

"Я считаю, что есть для этого сегодня все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильными. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно", - отметил президент.

Также Зеленский считает, что санкции против РФ нанесли ощутимый удар по экономике страны. Тем не менее Москва нашла способ адаптироваться к ним.

"Почему? Потому что всегда оставался такой "gap" (промежуток - УНИАН), когда вводят санкции банковские, но не на все банки, на сельское хозяйство, но теневой флот работает. Сейчас ввели санкции против теневого флота. Но опять таки, не на все корабли, не на весь флот... Мы говорим о сотнях кораблей, на которые надо наложить санкции. И на капитанов, на экипажи, на всех людей, которые этим занимаются", - заявил президент.

Зеленский уверен, что санкции против РФ должны быть более жесткими. Также он заверил, что Украине необходимы гарантии безопасности, чтобы успокоить украинский народ, а также вернуть людей домой.

"Нам надо, чтобы наши люди, 8 миллионов, вернулись", - добавил Зеленский.

Президент сказал, что для Украины справедливый мир важен, но сейчас речь идет об остановке горячей фазы войны. Он заявил, что необходимо поддержать украинскую армию, чтобы гарантировать, что "Украина уже завтра не останется одна".

Война в Украине - важные новости

Ранее аналитик ISW Анжелика Эванс объяснила, как Киев может использовать Курщину на переговорах с Кремлем. Она отметила, что ВСУ в Курской области - это то, что подрывает авторитет российского диктатора Владимира Путина в РФ.

Кроме того, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО Ян Бжезинский рассказал, как Запад может заставить Путина сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что вместе Запад гораздо сильнее России.

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