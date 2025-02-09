Как сказала аналитик Института по изучению войны, ВСУ в Курской области - это то, что подрывает авторитет Путина в РФ.

Украина начала новые атаки в Курской области России, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на переговорах о прекращении огня.

Как пишет издание CNN, хотя неясно, направлены ли атаки ВСУ на захват большей территории РФ или на укрепление оборонительных позиций Украины, по мнению аналитика ISW Анжелики Эванс, успехи такого масштаба впечатляют. "Видеть, как украинцы способны прорвать российскую оборону и продвинуться на 5 км - это то, чего мы не видим у россиян", - прокомментировала она изданию.

Хотя у Курской операции есть критики, дескать почему Украина тратит драгоценные ресурсы там, а не на Донбасе. Ответ сводится к ожиданию того, что Трамп может начать давить на Украину, чтобы она вскоре согласилась на переговоры с Кремлем.

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"Нет ничего ценного в земле, которую удерживают украинцы в Курске. Это поля и городки, они не угрожают Курску и не нападают на Москву", - сказала Эванс.

Но если учесть перспективу переговоров, то, по мнению Эванс, удерживаемые территории могут оказаться критически важным активом для Украины. "Когда они (украинцы - ред.) думают о том, чтобы получить обратно свою территорию или другие вещи, которые они могут хотеть от россиян на будущих мирных переговорах", - пояснила она.

Аналитик отметила, что украинское вторжение в Курскую область стало первым случаем, когда иностранные войска взяли под контроль территорию РФ со времен Второй мировой войны. Это огромное позорище для российского диктатора Путина, сказала Эванс.

Аналитик сослалась на подсчеты Генштаба и сказала, что у россиян в Курской области есть около 78 тыс. солдат, что в несколько раз больше, чем у Украины. "Эти российские силы, включающие элементы элитных подразделений, действительно отвлечены в Курске, и в противном случае они воевали бы на передовой на Донбассе, где могли бы нанести большой урон", - отметила Эванс.

Но даже эти войска не смогли вытеснить украинцев за пределы РФ, поэтому Путин призвал на помощь 12 тыс. северокорейских солдат. По словам Эванс, сделав это, Путин стал первым российским лидером, которому пришлось просить полагаться на иностранные войска для освобождения российской земли.

Она сказала, что стратегическое влияние успехов, достигнутых ВСУ в Курской области, было "значительно больше, чем эти силы могли бы достичь, обороняясь внутри Украины".

"Военная деятельность не приведет к краху российского государства, но давление, которое они (ВСУ в Курской области - ред.) оказывают на россиян - это именно то, может. Это то, что действительно подрывает авторитет Путина в РФ и его видение себя как защитника и стабилизатора", - добавила она.

Эванс сказал, что РФ испытывает трудности в борьбе с ВСУ из-за превосходящего использования Киевом технологий, в основном беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы.

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