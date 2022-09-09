Большой группе российских войск, состоящей из нескольких соединений общей численностью более 10 тысяч человек, угрожает оперативное окружение.

На Харьковском направлении украинские военные ведут успешное контрнаступление и за три дня продвинулись почти на 50 км. Подразделения рашистов, которые занимают территорию от Купянска до окраин Славянска (это более 10 тысяч военнослужащих) рискуют попасть в окружение.

Об этом пишет "Медуза".

Согласно нескольким сообщениям российских "военкоров", защитники Украины продвинулись от Шевченково почти до Купянска, а другая группа - вышла к берегу Оскольского водохранилища в районе села Сеньково.

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Издание информирует, что воины ВСУ несколько раз переправлялись через Северский Донец и установили контроль над несколькими поселками, которые были захвачены рашистами в июне.

"Все это означает, что большой группе российских войск, состоящей из нескольких соединений общей численностью более 10 тысяч человек, грозит оперативное окружение. Неизвестно, есть ли у ВС РФ резервы, чтобы избежать такого сценария. До сих пор сопротивление украинскому наступлению было слабым (в отличие от аналогичного наступления ВСУ на Херсон в конце августа)", - отмечают в издании.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи на Харьковщине от российских оккупантов. Балаклея находилась в оккупации полгода.

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