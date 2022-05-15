В военном вторжении в Украину участвовали около 2,5 тыс. боевиков из Чечни. У них было "особое задание", ведь в боях "кадыровцы" получали позорные поражения.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
"Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Основной их задачей было запугивание и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками квартир, издевательствами над пленными и мирными жителями, грабежами и разбоем", - говорится в сообщении.
В разведке отметили, что после того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать тех, кто отказывался воевать.
"С позором отброшены украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганский и Мариупольский направлениях, где продолжили грабить и снимать ролики о своих "подвиг" для TikTok. Показательно, что несмотря на кажущиеся обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тиктокеров, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти бежали из Украины покинув оружие и амуницию", - отметили в ГУР.
Военная разведка Украины обнародовала список боевиков из Чеченской Республики, которые в марте – мае 2022 года принимали участие в российской агрессии и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины всех военных преступников будет привлечен к ответственности.
Ранее УНИАН уже сообщал, что"кадыровцы" грабят не только украинцев, но и оккупантов. Об этом россиянин рассказал во время телефонного разговора, который перехватила СБУ.
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