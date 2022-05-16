Людей, имевших проблемы с законом, больше брать на войну не будут, решили чеченские власти.

В Чечне приостановили набор кадыровцев на войну после того, как украинская разведка опубликовала личные данные почти 2500 боевиков, набранных чеченскими властями.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить" Михаила Ходорковского.

Выяснилось, что среди кадыровцев много уголовников и экстремистов, несколько десятков человек с криминальным прошлым. Среди них – "знаменитый на весь Красноярский край мошенник", отбывавший 15 лет заключения за мошенничество с автомобилями; наркоторговец; человек, отбывавший наказание за покушение на убийство; псевдоминер и т.д.

После публикации ГУР власти Чечни приостановили набор в свои подразделения, объяснив это "огромным количеством людей, которые уже изъявили желание воевать против Украины".

В то же время в Telegram-канале, где набирали добровольцев, появилось сообщение о том, что людей, имевших проблемы с законом, больше брать на войну не будут.

По данным ГУР, во вторжении в Украину участвовало около 2500 боевиков из Чечни. Приблизительно 100 из них были убиты, 300 – ранены, более 60 – сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию.

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