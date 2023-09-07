На месте взрыва начался пожар, после его ликвидации будет установлен и тип ракеты, и последствия попадания.

Россияне нанесли очередной удар по Запорожью, использовав, по предварительным данным, баллистическую ракету.

"Враг попал в 10.20, скорее всего, баллистической ракетой в один из гражданских инфраструктурных объектов. Подвергся разрушению этот объект. К счастью, у нас без пострадавших", - сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телемарафона "Єдині новости".

По его информации, воздушная тревога прозвучала в городе за 20 минут до удара. Глава ОВА отметил, что сказать, насколько сильны разрушения сейчас трудно.

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"Сейчас идет ликвидации пожара. И после того, как он будет ликвидирована, мы будем знать и тип ракеты, которой нанесен удар, и последствия", - отметил Малашко.

Удары по Запорожью - это надо знать

В среду, 6 сентября, ориентировочно в то же время, что и сегодня (около 10:20) в Запорожье во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв.

В областной военной администрации сообщили, что в результате этой атаки повреждено гражданское предприятие. Пострадали двое его работников. У жителей домов вблизи места попадания из окон повылетали стекла.

Перед этим 18 августа враг нанес ракетный удар по одному из районов города, повлекшее разрушение.

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