Взрывной волной повредило многоэтажки.

В пятницу, 18 августа, российские захватнические войска обстреляли Запорожье. Сейчас информации о пострадавших нет.

Сначала об этом сообщили жители в социальных сетях, впоследствии информацию подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале. "Подлые соседи-террористы снова ударили по Запорожью прямо среди бела дня", - написал он.

Информация по пострадавшим не поступала, однако взрывной волной выбило квартирные, подъездные и балконные окна в трех многоэтажных домах. Также незначительные повреждения получили два учебных заведения.

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"Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" осуществляют обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара", - добавил Куртев.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко также сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов города. "Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", - добавил он.

Обстрелы Запорожья: последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 августа российские оккупанты ударили по жилому кварталу города, убив трех человек, еще девять пострадали.

На следующий день захватчики обстреляли Запорожье ракетой "Искандер-К". Сообщалось о разрушении гражданского объекта и гибели одного человека. Еще по меньшей мере 16 людей, среди которых были дети, пострадали.

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