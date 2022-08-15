Взрывы слышны в районе стелы и молитвенного дома.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей не выходить из домов, поскольку в городе раздаются взрывы.

Об этом он написал в своем Telegram.

"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы. Сохраняйте максимальную осторожность и оставьте улицы", - отметил Орлов.

Что происходит на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором расположен ядерный реактор.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Евросоюз и более чем 40 стран мира сделали совместное заявление, в котором призвали Россию немедленно вывести свои войска и свой персонал из Запорожской атомной электростанции.

Как сообщили в "Энергоатоме", по состоянию на утро 15 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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