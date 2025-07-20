Оккупанты попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и десятки беспилотников атаковали ночью Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. По его данным, в результате атаки пострадали несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары.

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"Три женщины ранены во время вражеских атак по Запорожскому и Васильевскому районам. В течение суток оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области", - добавил он.

"Поступило 23 сообщения о разрушении квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры", подытожил он.

Как детализировали в Нацполиции, в результате обстрелов оккупантами города Запорожья травмирована 69-летняя женщина. Попадания пришлись по объектам гражданской инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены частные и многоквартирные дома, транспортные средства граждан.

В Приморском получили ранения две женщины, 64 и 73 лет. Их госпитализировали. В доме пенсионерок поврежден фасад и выбиты окна.

Удары по Запорожью

7 июля в результате российской атаки на областной Территориальный центр комплектования и социальной защиты в Запорожье, были ранены 11 военных.

А 1 июля в результате российских ударов по Запорожью и Запорожскому району на местах прилетов возник пожар на предприятии.

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