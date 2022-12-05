Часть взрывов - это эхо вражеских прилетов в пригороде, а еще часть - удачная работа Сил противовоздушной обороны Украины.

В городе Запорожье раздалось несколько взрывов. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

"Часть из них - это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть - удачная работа Сил противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за защиту!",- сообщил Куртев.

Он призвал граждан быть внимательными, потому что существует вероятность повторной атаки.

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Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в селе Новософиевка Запорожской области разрушено несколько частных домов и есть травмированные. По его данным, ГСЧС и "скорая" уже работают на месте происшествия.

По состоянию на 14:49 сообщается о двух погибших и двух раненых в Новософиевке в результате ракетной атаки со стороны россиян.

Ракетная атака по Украине сегодня: что известно

Днем 5 декабря по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что российские стратегические бомбардировщики запустили по территории Украины ракеты.

Украинские силы ПВО сбили несколько ракет в небе над Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Кроме Запорожья о звуках взрывов сообщают на Черкасщине и в Одессе.

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