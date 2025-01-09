Количество раненых в результате атаки по Запорожью резко возросло

Глава Запорожской ОВА сообщил о состоянии пострадавших.

В Запорожье резко возросло количество раненых вследствие вчерашней атаки на город. В настоящее время известно о 13 погибших, 113 раненых.

Такие данные обнародовал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. "113 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии – таковы последствия вчерашней атаки россиян на Запорожье", - детализировал он.

В настоящее время госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии.

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Федоров уточнил, что враг ударил ФАБами по центру Запорожья.

Он добавил, что из-за обстрела россиянами Степногорска два человека погибли, еще двое ранены. "Всего в течение суток оккупанты нанесли 333 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области", - сообщил он.

Удар по Запорожью

8 января оккупанты ударили по жилой застройке города двумя КАБами. Сначала сообщалось, что в результате атаки погибли 13 человек, а 18 получили ранения. Четверо раненых - в тяжелом состоянии. Среди раненых - 13-летняя девочка. Она в больнице, медики оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Вчера вечером стало известно, что количество раненых составило 63 человека.

9 января объявлено Днем траура на территории Запорожской области.

Война в Украине: новости

2 января президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году российские захватчики хотели захватить Харьков, Сумы и Запорожье, но Украине удалось сорвать эти планы.

Он отметил, что речь идет о действиях Сил обороны Украины осенью и зимой 2024 года. "Осень - зима 2024 года - это срыв трех операций Российской Федерации по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. Я считаю, что здесь молодцы прежде всего воины", - добавил он.

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