Известно, что среди пострадавших есть двое детей.

Российские оккупанты вечером пятницы, 6 декабря, нанесли удар по Запорожской области, известно о девяти погибших и четырех раненых. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По его словам, в городе прогремели взрывы, сначала было известно о двух раненых и двух погибших.

"В результате атаки врага на Запорожскую область два человека получили ранения, пылает СТО. В некоторых общинах проблемы с электроэнергией. По состоянию на сейчас известно о двух погибших", - отметил глава ОВА.

Позже Федоров заявил, что четверо ранены, среди них двое детей, а количество погибших увеличилось до семи человек.

"Девять погибших и шестеро раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет", - написал он в последнем посте в Telegram.

Удар по Запорожью 6 декабря - видео

Как сообщал УНИАН, 6 декабря российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог, в результате чего есть погибшие и раненые, заявил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что россияне ракетой попали в гражданское админздание.

По состоянию на 17:30 уже известно о двух погибших в Кривом Роге. Обновленную информацию о последствиях ракетной атаки на город обнародовал Лысак. Также он отметил, что предварительно уже 8 пострадавших. Из них половина - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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