По словам Александра Мусиенко, они находятся с миссией охраны.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона прокомментировал заявление главы МИД Польши о том, что военные некоторых стран НАТО уже находятся в Украине.

По его словам, это можно объяснить очень просто, ведь "есть миссии, посольства, дипломаты, которые находятся в стране, которая воюет".

"Безусловно их функции по охране надо кому-то осуществлять. Спецподразделения военные присутствуют, которые прикрывают особо важные посольства крупных государств в Украине. Это не сотни и не тысячи людей. В этом нет ничего удивительного, какой-то сенсации, как это хотят подать, что уже военные находятся. Надо сказать с какой миссией они находятся, они выполняют функции охраны", - акцентировал Мусиенко.

Кроме того, отметил эксперт, многие добровольцы из разных стран защищают Украину на фронте в рядах "Иностранного легиона".

"The Washington Post писал, что по их данным, у нас почти 20 тысяч иностранцев в "Иностранном легионе" Вооруженных Сил Украины воюют за Украину. В том числе, есть французы и не только они. Кстати, это также шаг для усиления. То есть, добровольцы же к нам могут ехать, независимо от решений их стран. Просто может случиться так, что добровольцы будут еще более лучше подготовленными", - подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, что Украина сейчас нуждается в помощи от западных партнеров в вооружении, ракетах, снарядах, танках, поэтому нельзя утверждать, что мы просим помощи военными. Однако ситуация на войне постоянно меняется.

"Первое: если Россия очень хочет войны с НАТО, то может случиться так, что она ее получит. Поэтому об этом не надо забывать и не надо провоцировать. Они выставили ультиматум всему НАТО. Второе: я думаю, есть позиция от наших партнеров, которая заключается в том, что Украина должна уберечь и удержать свою государственность и суверенность. Это очень важно. Третье: если для этого надо будет ввести войска стран НАТО и наших партнеров-союзников, думаю, так можно уже называть Францию, Нидерланды, Британию, страны северной Европы союзниками военными, а это другой уровень уже. Они это сделают, введут свои войска и они будут спасать ситуацию", - пояснил он.

Также, как сказал эксперт, отдельные западные политики уже считают, что Украина - это история успеха для Запада.

"И, безусловно, этой победой надо воспользоваться, ее нельзя использовать как проигрыш. Поэтому они будут настаивать на определенных решениях. Все же есть западные политические круги, которые хотят сделать то, что им не удалось сделать в начале двадцатого века. Это то, чего очень боится Путин, поэтому постоянно говорит об "интервенции", - добавил эксперт.

Присутствие иностранных военных в Украине

Военные некоторых стран НАТО уже находятся в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он выразил поддержку идеи президента Франции об отправке войск в Украину, заявив, что военнослужащие некоторых стран-членов НАТО уже находятся на территории Украины. В то же время дипломат отказался уточнять их количество и называть конкретные государства.

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в "Иностранный легион" изъявили желание вступить более 20 тысяч иностранцев - добровольцев и ветеранов из 52 стран.

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