По словам Сикорского, идея президента Франции относительно отправки войск в Украину заслуживает поддержки.

Военнослужащие некоторых стран-членов НАТО уже находятся на территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии на тему 25 лет членства Польши в Альянсе. Впрочем, дипломат отказался называть конкретные страны и их количество.

"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", - заявил Сикорский.

Также главный дипломат Польши поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных НАТО в Украину, ведь это "изобретательный ход", который нарушит спланированный сценарий России.

По его словам, нападением на Украину Россия показала, что она цивилизационно не способна воспринять западные ценности и не может мирно сосуществовать со своими соседями. Поэтому, по мнению Сикорского, НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.

Идея Макрона об отправке войск в Украину

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Макрон заявил о теоретической возможности отправки западных армий в Украину. После этого европейские страны одна за другой на официальном уровне подчеркнули, что отправка войск в Украину не рассматривается.

Однако представители некоторых стран все же увидели определенный смысл в словах Макрона. Например, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива Макрона "стоит внимания", ведь в Украине "решается судьба Европы".

The Hill писал, что своим заявлением о возможности отправки войск в Украину президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, допустил дипломатическую ошибку. Но в итоге эта ошибка пошла на пользу и ему, и Украине.

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