После каждого применения гаубицы меняют позиции.

Переданные Украине самоходные немецкие гаубицы PzH 2000 уже несколько дней находятся на фронте.

Об этом пишет газета Bild.

Отмечается, что журналист газеты побывал на передовой в Украине и опубликовал после этого материал под названием "Наконец-то наши самоходные гаубицы в действии!".

Украинский военнослужащий рассказал корреспонденту, что после каждого применения гаубицы меняют позиции, чтобы россияне не смогли ее отследить и уничтожить.

"Это очень совершенное оружие. Одна немецкая самоходная гаубица – как три старые советские системы, которые мы использовали раньше... Мы думали, что овладеем ею за десять дней, но понадобилось 36", – рассказал он.

Где именно используются немецкие гаубицы, не сообщается, так как это секретная информация.

Напомним, передать гаубицы PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды.

Справка. САУ PzH 2000 выполнена в стандартном для НАТО калибре 155 мм и использует длинный ствол длиной 55 калибров. Такое сочетание сейчас признано классическим и наиболее удачным и в среднем дает дальность выстрела обычным снарядом около 30 км. Но у PzH 2000 результаты гораздо лучше. Обычный снаряд, выпущенный из этой немецкой САУ, преодолевает от 30 до 36 км.

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