Самоходные гаубицы PzH 2000 Украине согласились передать Германия и Нидерланды.

Украинские военные завершили теоретическую часть и начали практические занятия по стрельбе из гаубиц PzH 2000.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на генерального инспектора Вооруженных сил Германии Эберхарда Зорна.

"Украинские воины, которые находятся на обучении, завершили теоретическую часть и начали практические занятия по стрельбе из гаубиц PzH 2000", - сказано в сообщении.

При этом отмечают, что самоходная пушка-гаубица PzH 2000 – это пушка калибра 155 мм на гусеничном шасси на базе танка "Леопард-2".

В сообщении сказано, что передать PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды. Генштаб благодарит эти страны за поддержку и помощь.

Ранее сообщалось, что Польша передает Украине 18 единиц самоходных гаубиц AHS Krab.

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