Площадь территории взятой под контроль составила до трех квадратных километров.

Вооруженные Силы Украины в ходе наступательных операций смогли продвинуться на Бердянском направлении на расстояние от 500 метров до 1 километра.

Об этом во время прямого включения из Military Media Center сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в Telegram.

В частности, ВСУ имеют успех в наступательной операции на Бердянском направлении.

Как отметил Ковалев, в ходе ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории взятой под контроль составила до трех квадратных километров.

Ситуация на фронте - последние новости

За последние несколько дней ВСУ продвинулись на 6,5 км, взяли под контроль 90 квадратных км территории в Донецком и Таврическом операционных районах. Отдельно, они освободили семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что Вооруженные Силы Украины уже ведут свое наступление на позиции оккупантов, однако пока основные силы не задействованы - идет авангард.

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура"), которой некоторые аналитики приписывают потерянные Leopard и Bradley в ходе боев на Запорожском направлении, записал новое обращение, в котором сравнил реальные потери украинских и российских сил.

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