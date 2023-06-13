Российские оккупанты полностью потеряли инициативу на Бахмутском направлении, хотя до сих пор имеют достаточные средства огневого поражения. Продвижение Сил обороны на этом участке фронта дается крайне тяжело, признался в эфире телемарафона боец батальона "Свобода" Нацгвардии Владимир Назаренко.
"Враг полностью потерял инициативу. К сожалению, враг продолжает пробовать наносить удары, вести на отдельных направлениях попытки продвигаться, но в целом инициатива по силам обороны на многих и многих направлениях", - сказал он.
Назаренко отметил, что украинская армия делает все, чтобы оккупанты либо отступали, либо не успевали подводить резервы, чтобы пополнять потери на передовых позициях.
"Но, к сожалению, продвижение украинских сил обороны дается довольно сложно. Огромными усилиями дается каждый метр, каждая посадка, но это означает, что преимущество за силами обороны", - подытожил боец.
Контрнаступление ВСУ - последние новости
Согласно данным Института изучения войны, украинские силы в течение предыдущих суток продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и по состоянию на 12 июня имели территориальные успехи.
Впрочем, эксперты и западные военные настаивают, что пока о широких наступательных операциях речь не идет - ВСУ "прощупывают" оборону противника на "слабые места", хотя уже есть первые сообщения об освобождении населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
По словам начальника разведцентра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, основной удар в контрнаступлении пока не нанесен.