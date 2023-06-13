Украинская армия делает все, чтобы оккупанты либо отступали, либо не успевали подводить резервы.

Российские оккупанты полностью потеряли инициативу на Бахмутском направлении, хотя до сих пор имеют достаточные средства огневого поражения. Продвижение Сил обороны на этом участке фронта дается крайне тяжело, признался в эфире телемарафона боец батальона "Свобода" Нацгвардии Владимир Назаренко.

"Враг полностью потерял инициативу. К сожалению, враг продолжает пробовать наносить удары, вести на отдельных направлениях попытки продвигаться, но в целом инициатива по силам обороны на многих и многих направлениях", - сказал он.

Назаренко отметил, что украинская армия делает все, чтобы оккупанты либо отступали, либо не успевали подводить резервы, чтобы пополнять потери на передовых позициях.

"Но, к сожалению, продвижение украинских сил обороны дается довольно сложно. Огромными усилиями дается каждый метр, каждая посадка, но это означает, что преимущество за силами обороны", - подытожил боец.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Согласно данным Института изучения войны, украинские силы в течение предыдущих суток продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и по состоянию на 12 июня имели территориальные успехи.

Впрочем, эксперты и западные военные настаивают, что пока о широких наступательных операциях речь не идет - ВСУ "прощупывают" оборону противника на "слабые места", хотя уже есть первые сообщения об освобождении населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

По словам начальника разведцентра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, основной удар в контрнаступлении пока не нанесен.

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