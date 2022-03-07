Российский певец прокомментировал его заочный арест в Украине.

7 марта российский певец Николай Басков опубликовал сообщение на своей странице в Instagram с угрозами Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой.

Российский исполнитель "шарманки" угрожает Венедиктовой трибуналом, поскольку в Украине, по его мнению, якобы "тестируют биологическое оружие на людях".

Отметим, как сообщает МИД Украины, Российская Федерация продолжает распространять дезинформацию об оружии массового уничтожения в Украине.

В МИД обратили внимание, что Министерство здравоохранения Украины опровергло распространенную российскими пропагандистскими СМИ информацию о якобы "экстренное зачистки следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожение особо опасных патогенов". МОЗ Украины также отметил, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

Напомним, 7 марта стало известно, что украинский суд разрешил задержать российского певца Николая Баскова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Начата процедура объявления его в международный розыск. Генпрокурор подчеркнула, что вскоре Баскова задержат правоохранители той страны, границу которой он пересечет.

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