Помощь Украине способна позволить снизить коррупционное влияние РФ на глобальную политику, считает советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что ускорение предоставления Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны.

Это также позволит снизить криминальное и коррупционное влияние России на глобальную политику, об этом Подоляк написал в микроблоге Twitter.

"Ускорение передачи Украине бронетехники и ракет повышенной дальности позволит: во-первых, локализовать войну на оккупированных территориях и не допустить ее разрастания; во-вторых, приблизить окончание войны и выход на границы 1991 года...", - сообщил Подоляк.

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Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности, Соединенных Штатов Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения выбранных объектов на расстоянии до 300 километров.

21 декабря президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса.

По итогам визита, президент Украины сообщил, что Украина и США достигли стратегических договоренностей усилить Силы обороны на ключевых направлениях. Эти стратегические договоренности касаются ближайших месяцев.

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