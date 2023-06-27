Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера украинские военные продвинулись вперед на всех направлениях фронта.
В вечернем видеообращении он рассказал, что сегодня посетил Донецкую область и Запорожье. "Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Пожелал ребятам побольше таких дней", - сказал президент.
Он провел совещания с генералами Василием Зубаничем, Александром Тарнавским, Юрием Содолем и Александром Сырским, они приняли несколько оперативных решений. "Еще раз обсудили создание Корпуса морской пехоты. Все детали четкие, абсолютно понятные: организация, тренировки, поставки", - добавил Зеленский.
Также президент поблагодарил всех защитников Украины, которые сейчас в бою, готовятся к бою, тренируют воинов и восстанавливаются после ранений. "Благодарю вас! Горжусь вами всеми! Слава вам, наши герои! И вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину, каждому и каждой!"- добавил он.
Зеленский посетил передовую
Как известно, в понедельник, 26 июня, президент уехал в Донецкую область. Там он посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
Позже стало известно, что глава государства прибыл на передовые позиции Сил обороны на Бердянском направлении. Во время обоих визитов он вручил награды украинским защитникам.