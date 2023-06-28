На украинцев эта дезинформационная компания Кремля не повлияла.

Уже более месяца Россия хочет убедить всех в гибели или, по крайней мере, тяжелом ранении украинских военных топ-чиновников - Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", в начале мая российские паблики писали, что якобы главнокомандующий украинского войска попал под ракетный обстрел вблизи Херсона. Пропагандисты придумывала разные версии - от тяжелого ранения до гибели.

Затем Залужный на Киевщине встретился с представителями ВМС, принял участие в брачной церемонии, в сети публиковали свежие фото с ним без признаков ранения.

После этого Кремль запустил новую волну фейков, очень похожую на предыдущую, о начальнике украинской разведки Кирилле Буданове. Ведь этой весной РФ несколько раз пыталась нанести ракетные удары по зданию ГУР. Российские блогеры писали, что Буданов умер под обломками здания. Затем пропагандистское издание "РИА Новости" выпустило вымышленную новость о тяжелом ранении Богданова. Наконец Кирилл Буданов появился в прямом эфире украинского телевидения. Единственным изменением в его внешнем виде стала короткая стрижка.

Почему именно генералы Буданов и Залужный стали целями российской пропаганды, пояснил эксперт "Детектор медиа" Вадим Миський.

"Для российской пропаганды очень важно уничтожать эти символы. Так же, как и для российской армии важно целиться в вояначальников. Я думаю, что здесь могла иметь место не только история исключительно информационная. То есть действительно они могли пытаться убить руководство украинской армии", - говорит он.

На украинцев эта дезинформационная компания Кремля влияния не имела. "Повторяемость этих фейков, она приучает общество к тому, что то, что выходит из уст российской прессы, российских чиновников, просто этому доверять нельзя. Возможно, в своем таком пузыре российском этот фейк и имел определенный резонанс", - отмечает эксперт.

Россия разгоняет фейки о смерти Буданова и Залужного в основном для своего внутреннего потребителя, отмечают журналисты. В мае, когда ВСУ начали контрнаступление, россияне хотели свои войска настроить более победоносно, и повлиять на морально-боевой дух украинских солдат не удалось. Во-вторых, российские военные пытаются отбелить свои неудачи в войне.

"Фейки - это попытка угодить начальству и передать наверх более успешную версию событий, чем есть на самом деле. В частности, относительно меткости ударов по стратегическим объектам в Украине. Вымышленными новостями еще и отвлекают внимание самих россиян от плохих дел в оккупационном войске", - говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Фейк россиян о ранении Буданова

Российские пропагандисты запустили информацию о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме". Вскоре этот фейк опровергли.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. А 20-го числа в сети опубликовали первое фото главы украинской разведки после ряда фейков росСМИ о его ранении или даже смерти.

Россияне "убивают" Залужного

Также в последнее время пропагандисты РФ активно распространяют фейки о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Дошло до того, что они даже публиковали фото якобы с мертвым Залужным, но это оказался российский оккупант с георгиевской лентой на груди и в типичной для россиян военной форме.

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