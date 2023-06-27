Украина, в частности, получит от Штатов боеприпасы для ЗРК Patriot.

Министерство обороны США (Пентагон) объявило о выделении Украине новой помощи в сфере безопасности на сумму 500 млн долларов.

В новый пакет помощи, в частности, войдут десятки боевых машин пехоты Bradley, боевых бронированных машин Stryker, а также боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса Patriot, говорится на сайте Пентагона.

По данным министерства Киеву также передадут 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), противотанковые системы Javelin, противотанковые комплексы АТ-4, противотанковые ракеты, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), высокоточные авиационные боеприпасы и стрелковое оружие и патроны.

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Кроме того, в пакет помощи войдут тепловизионные системы и приборы ночного видения и разное оборудование, в частности, для ремонта автомобилей и разминирования.