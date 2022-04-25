В случае неудачи агрессор может пойти на террористические меры, прогнозирует эксперт.

РФ планирует до 9 мая захватить южную часть Украины, включая Одессу.

Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев, пишет "Сегодня".

По его словам, является очевидными паника со стороны РФ и желание "продать" какую-либо "победу" до 9 мая.

"Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", - поясняет Грозев.

Кремль, добавляет он, будет искать любое достижение, чтобы показать его к 9 мая, как достаточное.

"Если им это не удастся - а мне кажется, что им это не удастся, - то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это и применение химического оружия", - добавил Христо Грозев.

По словам журналиста, российский народ перестает верить своему правительству и пропаганде.

"Мы отслеживаем ежедневно все запросы в российских интернет-поисковиках, и часто задаваемыми вопросами стали: что реально произошло с крейсером "Москва"? Когда Украина заедет на территорию России? Куда делся Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задаются вопросы, которые показывают, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не высказывает", - говорит он.

Отметим, ранее в РФ заявили о новых планах - российские военные стремятся установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым, получения выхода к Приднестровью, а также "влияния на жизненно важные объекты украинской экономики".​

В Офисе президента Украины в ответ заявили о готовности к любым сценариям войны.