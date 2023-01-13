По мнению издания, готовность западных политиков оказывать помощь связана с тем, что для подготовки Украины к возможному новому наступлению россиян в годовщину войны или весной остается не так много времени.

Коллективный Запад готовит Украину к началу процесса деоккупации захваченных россиянами земель.

Как пишет американское издание New York Times, весной ВСУ могут пойти в наступление. Западная бронетехника поможет провести наступательные операции.

"Украина намерена продолжить свое собственное военное наступление либо зимой, либо после "грязной" поры весной. Россия также телеграфирует о весеннем наступлении, сказал высокопоставленный представитель западной разведки, и Украина "не хочет, чтобы они перевели дыхание" между нынешней ситуацией и началом нового усиленного раунда боевых действий", - отмечают в издании.

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Издание напомнило, что за последние несколько недель один за другим падали барьеры в предоставлении Украине вооружения: сначала США согласились передать системы противовоздушной обороны "Patriot", потом Германия пообещала предоставить ракетную батарею "Patriot", а Франция, Германия и США впервые пообещали отправить БМП на поле боя в Украине.

NYT заявляет, что теперь выглядит вероятным и то, что Украина получит от партнеров современные танки, "особенно после того, как украинские военные достигли неожиданных успехов и выстояли против изнурительных штурмов россиян".

По мнению издания, готовность западных политиков оказывать помощь связана с тем, что для подготовки Украины к возможному новому наступлению россиян в годовщину войны или весной остается не так много времени.

"С начала войны почти год назад Запад сопротивлялся предоставлению Украине мощнейшего вооружения, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту НАТО с Россией. Но, видя решимость Украины сопротивляться, малую перспективу мирных переговоров в ближайшем будущем и патовую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО уступают", – заявили в NYT.

Запад передает Украине мощное тяжелое вооружение

11 января президент Польши Дуда объявил, что они передадут Украине роту танков Leopard 2.

Ранее Германия согласилась предоставить украинской армии современные БМП Marder.

Также Вооруженные Силы Украины вскоре должны получить американские боевые машины пехоты Bradley.

Франция передаст Украине колесные танки и бронетранспортеры Bastion.