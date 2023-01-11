Комплексы усилят возможности украинской системы противовоздушной обороны.

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot помогут вооруженным силам Украины (ВСУ) сбивать российские баллистические ракеты и авиацию.

Как сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, комплексы Patriot усилят возможности украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), особенно, учитывая то, что за последние несколько месяцев Россия усилила атаки:

"Это часть более широких усилий США и союзников по обеспечению Украины средствами ПВО, которые необходимы ей для защиты своего населения и своих вооруженных сил".

Райдер напомнил, что обучение украинских бойцов пользоваться комплексом займет всего несколько месяцев, тогда как обычно на это требуется около года. Известно, что американцы будут тренировать от 90 до 100 украинских военнослужащих.

Американские ЗРК Patriot - что известно

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.

Контракт на производство серийной партии комплексов и ракет был подписан в октябре 1980 года, декабре 1981 года начались поставки в войска. На вооружение принят в 1982 году.

Цена поставки девяти батарей может доходить до 9 миллиардов долларов. Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 миллионов долларов.