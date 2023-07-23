На девушку донесли жители села, отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Во временно оккупированной Мироновке Запорожской области 19-летняя девушка сломала флагшток на одном из админзданий и разорвала флаг рашистов.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, оккупанты открыли уголовное дело, ей грозит до года заключения.

"Наши люди в оккупации продолжают демонстрировать, как на самом деле относятся к "асвабадителю". Очередное "большое преступление" для россиян совершила 19-летняя девушка в селе Мироновка (Приазовский район). Она сломала флагшток на одном из административных зданий и разорвала вражеский флаг", – говорится в сообщении.

Видео дня

По данным Федорова, на девушку донесли жители села. Отмечается, что сейчас против нее оккупанты уже открыли уголовное дело – ей грозит до года тюрьмы.

"Очередное судилище против украинцев только за то, что презирают врага и символы страны-агрессора", – написал Федоров.

Украинцы в оккупации уничтожают российский флаг

Ранее жители Мироновки сожгли российский флаг на доме культуры.

А в мае этого года в Мелитополе 25-летняя девушка сорвала флаг России в одном из кафе, за это ей грозит до года тюрьмы.

Вас также могут заинтересовать новости: