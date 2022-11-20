Российский флаг уничтожили жители Мироновки Мелитопольского района.

Жители одного из оккупированных сел Мелитопольского района сожгли российский флаг на доме культуры. Когда огонь перекинулся на здание, никто даже не пытался его тушить.

Как сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров, "жители Мелитопольщины даже на 9-м месяце оккупации ярко показывают сопротивление чему-либо рашистскому".

"В селе Мироновка Мелитопольского района кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного российского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием", – написал Федоров.

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При этом он отметил, что никто из местных даже не пытался тушить пожар.

"Ведь люди, которые выживают в оккупации, хотят увидеть "русский мир" только в адском пламени", – подчеркнул Федоров.

Ситуация в Мелитополе

14 ноября 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на почти всей временно оккупированной части Запорожья нет энергоснабжения. Сюда относятся и крупные города, например, Токмак. В связи с исчезновением электричества начались проблемы с водой.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что российские оккупанты перебрасывают войска в Мелитополь из Каховки и Новой Каховки. По его словам, освобождение Мелитополя может отрезать россиян от поставок из РФ.

Раньше сообщалось, что бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует освобождение Мелитополя и Мариуполя от оккупантов уже этой зимой.

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