Жители Мелитопольщины сожгли российский флаг на доме культуры / фото ua.depositphotos.com

Жители одного из оккупированных сел Мелитопольского района сожгли российский флаг на доме культуры. Когда огонь перекинулся на здание, никто даже не пытался его тушить. 

Как сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров, "жители Мелитопольщины даже на 9-м месяце оккупации ярко показывают сопротивление чему-либо рашистскому".

"В селе Мироновка Мелитопольского района кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного российского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием", – написал Федоров. 

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При этом он отметил, что никто из местных даже не пытался тушить пожар.

"Ведь люди, которые выживают в оккупации, хотят увидеть "русский мир" только в адском пламени", – подчеркнул Федоров.

Ситуация в Мелитополе

14 ноября 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на почти всей временно оккупированной части Запорожья нет энергоснабжения. Сюда относятся и крупные города, например, Токмак. В связи с исчезновением электричества начались проблемы с водой.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что российские оккупанты перебрасывают войска в Мелитополь из Каховки и Новой Каховки. По его словам, освобождение Мелитополя может отрезать россиян от поставок из РФ.

Раньше сообщалось, что бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует освобождение Мелитополя и Мариуполя от оккупантов уже этой зимой.

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