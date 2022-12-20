По словам мэра Мелитополя, с оккупантами все чаще происходят странные вещи в местах, которые они считают безопасными.

В ночь на 20 декабря на Крымском перешейке пылала колонна российской техники. Пламя удалось зафиксировать на видео.

Как сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, с российской колонной произошла загадочная ситуация". Кроме того, он добавил, что ВСУ все ближе к Крыму.

"Загадочные ситуации случаются в последнее время там, где оккупанты думали, что они в безопасности. Сегодня ночью на Крымском перешейке близ Чонгара колонна орков попала под обстрел. Странные взрывы постоянно раздаются на самом полуострове. Прячась в Крыму рашисти надеются, что до них не достанут наши силы обороны или их спасут их "надежные" ПВО. Однако факты говорят о другом", - отметил Федоров.

Видео дня

Мэр Мелитополя отметил, что в оккупантов остается все меньше шансов на побег, "тем более и Крымский мост ненадежно держится".

Потери РФ: как ВСУ уничтожают оккупантов и их технику

С начала полномасштабного вторжения украинские войска ликвидировали 99 230 российских оккупантов.

Также враг потерял: танков ‒ 2 тыс. 995 (7 за минувшие сутки), боевых бронированных машин ‒ 5 тыс. 974 (5 за сутки), артиллерийских систем – 1 тыс. 960 (7 за сутки), реактивных систем залпового огня – 410, средств ПВО ‒ 212, самолет – 281, вертолетов – 266 (2 за сутки), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 тыс. 680 (23 за сутки), крылатые ракеты ‒ 653, корабли/катера ‒ 16, автомобильной техники и автоцистерн – 4 тыс. 599 (7 за сутки), специальной техники ‒ 177 (2 за сутки).

Российские войска и в дальнейшем сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В течение 19 декабря ВСУ отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов.

ВСУ продолжают уничтожать базы и склады российских захватчиков. Накануне Генштаб подтвердил поражение места скопления сил и техники врага в районе Чаплинки Херсонской области.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

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