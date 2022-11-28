Сейчас важно деоккупировать Кинбурнскую косу и установить огневой контроль над логистическими артериями оккупантов.

Меткие удары по Крымскому мосту превратят полуостров Крым на "остров". Это прервет цепочки снабжения оккупантов и откроет украинским воинам путь к его освобождению.

Как заявил в интервью OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко, важно установить огневой контроль на северной частью Крыма и прервать логистические пути оккупантов, вытеснив их с Кинбурнской косы.

"Артиллерия и средства поражения противника с Кинбурнской косы наносят удары по Очакову, Лиману, Николаеву, а также являются препятствием к экономической морской деятельности... Если придерживаться принципа асимметричных действий, который часто используют наши Силы обороны, то, как по мне, перспективным является удар на Скадовск. Если приложить усилия на этом направлении, то российская оккупационная армия будет вынуждена выводить войска из Кинбурнской косы, из Новой Каховки. Если провести линию от Херсона на Скадовск, то группировка, которая будет левее, окажется под угрозой окружения и будет вынуждена отходить", - отметил генерал.

Видео дня

В таком случае ВСУ будут осуществлять давление на логистические маршруты, идущие из Крыма и получат возможность наносить удары по северной части полуострова.

"Если нанести удар по Крымскому мосту, то в военном смысле полуостров Крым можно превратить в "остров" со всеми вытекающими для противника... Как вооружения попадают в Крым? Через паромную переправу и со значительно сниженными возможностями через железнодорожную ветку Крымского моста. Затем через Крымский перешеек эти вооружения усиливают (вражесские - УНИАН) группировки на юге нашей страны. Если мы превратим Крым в "остров", мы получим перспективу его освобождения", - подытожил Романенко.

Ситуация в Крыму: что известно

В последнее время в оккупированном Крыму наблюдается активное передвижение колонн российской военной техники со стороны оккупированной Херсонской области в направлении Крымского моста.

Американский генерал Бен Годжес говорил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем.

Вас также могут заинтересовать новости: