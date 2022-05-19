Территорию расчистки захватчики охраняют и не дают доступа местным.

В Мариуполе из-под завалов драматического театра продолжают изымать тела людей, за последние два дня зафиксировано несколько рейсов грузовиков с погибшими.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Оккупанты продолжают разборы завалов драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма", - написал он.

По словам Андрющенко, территорию расчистки захватчики охраняют и не дают доступа местным.

"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Считается, что под завалами погибло около 300 человек.

23 апреля советник мэра города сообщил, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

Андрющенко добавил, что к этим работам привлечены исключительно командированные работники так называемых "МЧС" ДНР" из-за отказа местных жителей в участии в подобных работах.

Вас также могут заинтересовать новости: