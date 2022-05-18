В Мариуполе пока остается более 100 тысяч населения.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отмечает необходимость как можно быстрее создать условия для полномасштабной эвакуации людей из города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, информируя о ситуации в городе, что может значительно ухудшиться с наступлением лета.

"В Мариуполе остается более 100 тыс. населения и это является проблемой... Уже и ООН сделала выводы, что могут быть вспышки холеры и других заболеваний, таких как дизентерия... И это может унести тысячи жизней наших жителей", - отметил мэр.

По его словам, нужно объединять усилия вокруг полномасштабной эвакуации из города.

"Надо создавать миссии ООН, Красного Креста, работать над этим всем нам и всему цивилизованному миру. Чтобы были устойчивые коридоры и наши мариупольцы имели возможность ехать на подконтрольную часть нашего государства. К сожалению, сегодня мы видим, что это почти невозможно", - сказал городской голова Мариуполя.

Он подчеркнул, что отсутствие у оккупантов профессионального опыта в возобновлении работы инфраструктуры города приводит лишь к ухудшению ситуации в Мариуполе.

"Они пытались подсоединиться к электросети. И то небольшое количество квартир, которые остались уцелевшими, - их сожгли, потому что подсоединили, не протестировав систему электроснабжения. Пытаются подсоединить к системе водоснабжения, не понимая, что это система, которая должна работать с водоотведением. Вся эта вода пошла рекой по городу. Она наделала только бедствия, потому что размывала хаотические захоронения в городе... Вся эта грязная вода, канализация неорганизованно движется в сторону рек и моря. И летом будет большая проблема", - подчеркнул Бойченко.

По его информации, люди ожидают эвакуации на подконтрольную часть Украины.

"Тысячи жителей Мариуполя сегодня звонят на горячую линию муниципалитета и молят о спасении, эвакуации. Но мы видим, что сейчас такой возможности российские оккупационные войска и власть "ДНР" не дают", - сказал мэр.

Он призвал международные организации помочь в создании условий для вывоза людей из Мариуполя.

Ситуацию вокруг эвакуации защитников Мариуполя, которые находятся на "Азовстали", мэр отказался комментировать, пояснив, что этим занимается непосредственно президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 мая менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана заявила, что в Мариуполе возможна вспышка холеры, поскольку есть проблемы с отсутствием воды и ее качеством.

В частности, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, однако из-за значительных и нередки повреждения труб питьевая вода смешивается с утечками из канализации, что несет угрозу распространением многих болезней, особенно холеры.

По словам Ницана, ВОЗ готовит вакцины, сотрудничает с неправительственными организациями, которые могут ездить туда и поддерживать людей.

13 мая врач-инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий заявил, что во время войны в Украине есть риск роста заболеваний дифтерией и холерой. Он отметил, что уже зафиксированы случаи дифтерии в Тернопольской области.

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