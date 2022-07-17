Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на смехотворные угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Сегодня российский политик заявил о "судном дне", который якобы наступит из-за деоккупации Крыма.
Подоляк дал жесткий ответ на очередные угрозы Медведева в Twitter.
Так, бывший президент РФ заявил, что отказ Украины или государств-членов НАТО признавать Крым "российской территорией" - системная угроза для РФ. Кроме этого, он начал пугать мир "судным днем".
В ответ на это Подоляк написал, что Медведев - "маленький и забытый историей человек". Он отметил, что такие угрозы вызывают лишь жалость.
"Портрет современной России - это Дмитрий Медведев, который угрожает кому-то "судным днем". Маленький, забытый историей человек, пытающийся казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывающий лишь жалость. "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?",- написал советник руководителя ОП.
Как уже сообщал УНИАН, Медведев заявил, что РФ якобы имеет право на превентивную самооборону".
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