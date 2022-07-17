Бывший президент РФ пригрозил "превентивными действиями", если Украина начнет деоккупировать Крым.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на смехотворные угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Сегодня российский политик заявил о "судном дне", который якобы наступит из-за деоккупации Крыма.

Подоляк дал жесткий ответ на очередные угрозы Медведева в Twitter.

Так, бывший президент РФ заявил, что отказ Украины или государств-членов НАТО признавать Крым "российской территорией" - системная угроза для РФ. Кроме этого, он начал пугать мир "судным днем".

В ответ на это Подоляк написал, что Медведев - "маленький и забытый историей человек". Он отметил, что такие угрозы вызывают лишь жалость.

"Портрет современной России - это Дмитрий Медведев, который угрожает кому-то "судным днем". Маленький, забытый историей человек, пытающийся казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывающий лишь жалость. "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?",- написал советник руководителя ОП.

Как уже сообщал УНИАН, Медведев заявил, что РФ якобы имеет право на превентивную самооборону".

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