В страну ввезено около 31 тысячи автомобилей гуманитарной помощи.

За время войны с Украины выехало 3 миллиона 640 тысяч человек, а вернулся 1 миллион 130 тысяч.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в видеообращении.

Он отметил, что пограничники на западной границе обеспечивают упрощенный режим въезда-выезда граждан со странами ЕС и Республикой Молдова. "За время войны из Украины выехало 3 миллиона 640 тысяч человек, а вернулся 1 миллион 130 тысяч, в страну ввезено около 31 тысячи автомобилей гуманитарной помощи", - сообщил министр.

Монастырский отметил, что пограничники первыми приняли бой с врагом, который нарушил наш государственную границу.

"В рамках восстановления контроля над государственной границей в освобожденных от оккупантов Киевской, Черниговской и Сумской областях наши пограничники вышли на свои участки ответственности" - добавил он.

Напомним, почти за два месяца войны разоблачено 85 диверсионно-разведывательных групп и задержаны 659 человек.

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