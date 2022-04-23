Следователями полиции начато около восьми тысяч уголовных производств по преступлениям, которые совершили российские и белорусские военные.

Почти за два месяца войны разоблачено 85 диверсионно-разведывательных групп и задержаны 659 человек.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в видеообращении.

По его словам, появилось новое ужасное явление – военные преступления.

Он также сообщил, что в настоящее время следователями полиции начато около восьми тысяч уголовных производств по преступлениям, которые совершили российские и белорусские военные.

Также по его словам более 54 тысяч полицейских сейчас несут сейчас службу в районах активных боевых действий.

"За время войны из Украины выехало 3 миллиона 640 тысяч человек, а вернулся 1 миллион 130 тысяч, в страну ввезено около 31 тысячи автомобилей гуманитарной помощи", - сообщил министр.

Напомним, на Киевщине продолжается зачистка диверсионно-разведывательных групп врага.

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