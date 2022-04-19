Будет действовать комендантский час и будут введены усиленные меры безопасности с тем, чтобы избежать ненужных провокаций.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что полиция вводит усиленный режим службы, поскольку есть предварительная информация о возможных провокациях со стороны российских спецслужб и ДРГ.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сделано все, чтобы обеспечить, с одной стороны, пожелания верующих, поскольку это (Пасха - УНИАН) является одним из ключевых христианских праздников, а с другой, максимально подстраховаться на счет рисков безопасности. Как было уже отмечено, у нас есть, действительно, предварительная информация о возможных провокациях со стороны российских спецслужб, ДРГ и именно поэтому будет действовать комендантский час и будут введены усиленные меры безопасности с тем, чтобы избежать ненужных провокаций", - сказал Енин.

Он отметил, что взрывотехники будут проверять все храмы на предмет возможных минирований.

"Прежде всего, мы говорим о попытке возможных срывов богослужений в отдельных храмах, наши взрывотехники будут проверять все храмы на предмет возможных минирований. Кроме того, мы будем внедрять усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов. Особенно, в период массового прихода прихожан", – сказал Енин.

Напомним, ранее в полиции рассказали о погибших с массового захоронения в Буче.

Вас также могут заинтересовать новости: