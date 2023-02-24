Силы обороны Украины сегодня уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 и беспилотный летательный аппарат с барражирующими боеприпасами типа "Ланцет".
Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
В свою очередь, российские войска в течение суток нанесли 18 авиационных ударов по территории Украины, из них 4 - барражирующими боеприпасами типа "Ланцет". Также оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, применяли для обстрелов населенных пунктов и другие виды оружия.
"Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины", - подчеркнули в Генштабе.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, за год полномасштабного вторжения в Украину России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. Сейчас, по данным британской разведки, Россия начала новый этап развязанной против Украины войны и пытается вести ее на истощение.
За прошедшие сутки, 23 февраля, украинская авиация нанесла более 20 ударов по районам сосредоточения российских войск и позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект РФ.
За год полномасштабной войны Россия потеряла 146 тысяч 820 своих оккупантов. За сутки, 23 февраля, украинские защитники ликвидировали 970 путинских военных.