Российские оккупанты активно ведут воздушную разведку для корректировки огня артиллерии.

Российские оккупанты продолжают сосредотачиваться на наступлении на пяти направлениях и наращивают численность личного состава.

Основные усилия Россия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области.

Видео дня

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск, предпринял несколько безуспешных наступлений вблизи населенных пунктов Дубово-Васильевка, Берховка и Зализнянское. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка - успеха не имел.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", - отмечают в Генштабе.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины сегодня уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 и БПЛА с барражирующими боеприпасами типа "Ланцет". Также украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В свою очередь, российские войска в течение суток нанесли 18 авиационных ударов по территории Украины. Также оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Между тем, за год полномасштабной войны Россия потеряла 146 тысяч 820 своих оккупантов. За сутки, 23 февраля, украинские защитники ликвидировали 970 путинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: