Также на юге был уничтожен беспилотник разведывательно-ударного типа и наблюдательный пост противника на левобережье.

Украинские военные уничтожили реактивную систему "Град", которой враг бил по Херсону.

Как сообщает оперативное командование "Юг", в течение суток враг продолжил обстреливать деоккупированное правобережье Херсонской области с левого берега и прибрежные громады Николаевской области с Кинбурнской косы.

В частности, оккупанты реактивными системами залпового огня били по жилым кварталам, медицинским и детским учебным заведениям Херсонской области, минометами обстреливали портовую инфраструктуру и акваторию Очаковского порта.

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"Работа наших ракетно-артиллерийских подразделений и Воздушных сил сегодня уменьшила оккупационную орду на юге на 10 рашистов, реактивную систему залпового огня "Град", которой враг бил по Херсону, беспилотник разведывательно-ударного типа, четыре единицы автобронетехники. Также уничтожен очередной наблюдательный пост противника на левобережье", - говорится в сообщении.

Российские обстрелы Херсона - детали

Российские захватнические войска систематически обстреливают освобожденный Херсон. В пресс-центре Сил обороны Таврического направления говорят, что такие атаки не имеют никакой военной цели.

21 февраля войска РФ обстреляли город из "Градов", попав в жилые дома, магазин, остановка общественного транспорта, Площадь Свободы и коммунальное предприятие. В результате этой атаки погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.

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