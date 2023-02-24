Украинские военные уничтожили реактивную систему "Град", которой враг бил по Херсону.
Как сообщает оперативное командование "Юг", в течение суток враг продолжил обстреливать деоккупированное правобережье Херсонской области с левого берега и прибрежные громады Николаевской области с Кинбурнской косы.
В частности, оккупанты реактивными системами залпового огня били по жилым кварталам, медицинским и детским учебным заведениям Херсонской области, минометами обстреливали портовую инфраструктуру и акваторию Очаковского порта.
"Работа наших ракетно-артиллерийских подразделений и Воздушных сил сегодня уменьшила оккупационную орду на юге на 10 рашистов, реактивную систему залпового огня "Град", которой враг бил по Херсону, беспилотник разведывательно-ударного типа, четыре единицы автобронетехники. Также уничтожен очередной наблюдательный пост противника на левобережье", - говорится в сообщении.
Российские обстрелы Херсона - детали
Российские захватнические войска систематически обстреливают освобожденный Херсон. В пресс-центре Сил обороны Таврического направления говорят, что такие атаки не имеют никакой военной цели.
21 февраля войска РФ обстреляли город из "Градов", попав в жилые дома, магазин, остановка общественного транспорта, Площадь Свободы и коммунальное предприятие. В результате этой атаки погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.