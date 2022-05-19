Также уничтожены две самоходные артустановки, автомобильная и бронированная техника.

На юге украинские войска за сутки нанесли поражение по 90 целям на позициях врага и ликвидировали 20 оккупантов.

Как сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, на линии соприкосновения в Херсонской и Николаевской области противник продвижений с занимаемых позиций не имеет.

"Зато оккупанты применяют классические уже формы гибридной войны. Готовится так называемый "пресс-тур" рашистських и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянская где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборационистами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей", - рассказал он.

По словам Назарова, оккупанты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои же позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и лупят по мирным жителям, а после возвращения в село рассказывают, что осуществляли обстрелы ВСУ.

"Но подобные фейки давно известны и не убеждают несокрушимых херсонцев. Они понимают, что ВСУ не бьет по гражданскому населению, и, что все будет Украина", - подчеркнул спикер командования.

Он добавил, что взамен украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям на позициях противника. "В результате чего подтверждено попадание в 20 рашистов, две самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные потери уточняются", - заметил Назаров.

Напомним, за сутки с территории РФ семь раз обстреляли приграничные районы Сумщины и Черниговщины.

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