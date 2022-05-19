Полицейские помогли старшей сестре забрать подростка из Гомеля и сопровождали их на всех этапах непростого возвращения в Украину.

На Черниговщине от вражеского снаряда оккупантов пострадал 14-летний подросток, после чего рашисты вывезли мальчика в Беларусь. Ребенка удалось спасти и вернуть домой.

Об этом сообщается на странице полиции Черниговской области в Facebook.

Село Ягодное на Черниговщине ощутило на себе все ужасы российской оккупации. Семья 14-летнего Сергея также пострадала от рашистов. В начале марта снаряд оккупантов попал в их дом. Все они были в коридоре, поэтому и не пострадали. В тот же день российские военные заняли село. Всем жителям Ягодного оккупанты приказали "эвакуироваться" в школьный подвал.

"Рашисты свободно расположились в Ягодном. Жили по домам и в подвалах многоквартирных двухэтажек, многочисленную военную технику расставили вплотную к жилью и по огородам, оттуда обстреливали позиции украинских защитников", - рассказали в полиции Черниговщины.

Оккупанты не всегда позволяли людям выходить на улицу. Потом они все же начали позволять местным готовить у подвала еду и разводить костры.

"Был довольно теплый день, солнце пригрело. Люди занимались приготовлением пищи, другие просто стояли и грелись рядом с импровизированной "кухней". И Сережа был там же. Вдруг мы услышали свист снаряда, и сразу — взрыв. Брат упал, я подбежала к нему — изо рта уже кровь пошла, кружится в голове, ничего не понимает, но двигаться может. Соседка помогла отвести его в медпункт, который россияне обустроили здесь же, в школе. Там уже увидели, что брат ранен в спину, осколок ушел в легкое", - рассказала сестра подростка.

Оккупанты не сильно пытались спасти парня, они сделали ему укол, поставили капельницу и отправили ребенка ночевать в подвал, в нечеловеческие условия. Утром они забрали подростка и сказали, что отвезут его в РФ. Однако впоследствии оказалось, что ребенка вывезли в Беларусь. Там подростку три недели делали перевязки, а уже потом ему сделали две операции. У ребенка были сломаны два ребра, осколок "зацепил" легкое.

Все это время семья парня не знала, где он находится. Уже потом, когда украинские военные освободили Черниговщину от рашистов, они смогли получить информацию о ребенке. Медсестра из Беларуси разместила в Facebook сообщение о том, что подросток ищет родственников. Именно через эту женщину родные Сергея поддерживали с ним контакт. Ювенальные полицейские узнали о мальчике и начали помогать организовать его спасение и возвращение домой.

Официальная беларусская медицина не соглашалась отдать мальчика сестре. У ребенка больная мать, а отец не может пересекать границу, поэтому забрать Сергея могла только сестра. В конце концов, проблему удалось преодолеть.

"Сотрудники ювенальной превенции не только помогли пошагово выработать путь, но и принимали меры, чтобы к минимуму свести риски опасности на всех этапах", - добавили в полиции.

Подросток и его сестра добрались домой, на этой неделе семью посетили ювенальные полицейские. Они привезли подарки и пообщались с мальчиком. Сейчас он в безопасности, мечтает вернуться к тренировкам по боксу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что житель Черниговщины рассказал, как выбрался из могилы после расстрела.

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