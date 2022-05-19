Официальная беларусская медицина не соглашалась отдать мальчика сестре / фото facebook.com/policechernigivshchini

На Черниговщине от вражеского снаряда оккупантов пострадал 14-летний подросток, после чего рашисты вывезли мальчика в Беларусь. Ребенка удалось спасти и вернуть домой.

Об этом сообщается на странице полиции Черниговской области в Facebook.

Село Ягодное на Черниговщине ощутило на себе все ужасы российской оккупации. Семья 14-летнего Сергея также пострадала от рашистов. В начале марта снаряд оккупантов попал в их дом. Все они были в коридоре, поэтому и не пострадали. В тот же день российские военные заняли село. Всем жителям Ягодного оккупанты приказали "эвакуироваться" в школьный подвал.

"Рашисты свободно расположились в Ягодном. Жили по домам и в подвалах многоквартирных двухэтажек, многочисленную военную технику расставили вплотную к жилью и по огородам, оттуда обстреливали позиции украинских защитников", - рассказали в полиции Черниговщины.

Оккупанты не всегда позволяли людям выходить на улицу. Потом они все же начали позволять местным готовить у подвала еду и разводить костры. 

"Был довольно теплый день, солнце пригрело. Люди занимались приготовлением пищи, другие просто стояли и грелись рядом с импровизированной "кухней". И Сережа был там же. Вдруг мы услышали свист снаряда, и сразу — взрыв. Брат упал, я подбежала к нему — изо рта уже кровь пошла, кружится в голове, ничего не понимает, но двигаться может. Соседка помогла отвести его в медпункт, который россияне обустроили здесь же, в школе. Там уже увидели, что брат ранен в спину, осколок ушел в легкое", - рассказала сестра подростка.

Оккупанты не сильно пытались спасти парня, они сделали ему укол, поставили капельницу и отправили ребенка ночевать в подвал, в нечеловеческие условия. Утром они забрали подростка и сказали, что отвезут его в РФ. Однако впоследствии оказалось, что ребенка вывезли в Беларусь. Там подростку три недели делали перевязки, а уже потом ему сделали две операции. У ребенка были сломаны два ребра, осколок "зацепил" легкое.

Сейчас подросток в безопасности / фото facebook.com/policechernigivshchini

Все это время семья парня не знала, где он находится. Уже потом, когда украинские военные освободили Черниговщину от рашистов, они смогли получить информацию о ребенке. Медсестра из Беларуси разместила в Facebook сообщение о том, что подросток ищет родственников. Именно через эту женщину родные Сергея поддерживали с ним контакт. Ювенальные полицейские узнали о мальчике и начали помогать организовать его спасение и возвращение домой.

Официальная беларусская медицина не соглашалась отдать мальчика сестре. У ребенка больная мать, а отец не может пересекать границу, поэтому забрать Сергея могла только сестра. В конце концов, проблему удалось преодолеть.

"Сотрудники ювенальной превенции не только помогли пошагово выработать путь, но и принимали меры, чтобы к минимуму свести риски опасности на всех этапах", - добавили в полиции.

Подросток и его сестра добрались домой, на этой неделе семью посетили ювенальные полицейские. Они привезли подарки и пообщались с мальчиком. Сейчас он в безопасности, мечтает вернуться к тренировкам по боксу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что житель Черниговщины рассказал, как выбрался из могилы после расстрела.

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