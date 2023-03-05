На Луганском направлении за эти сутки уничтожены два танка Т-72, боевая машина пехоты и самоходный миномет "Тюльпан", а также убиты 34 оккупанта, ранены - 62.

Враг атакует возле Кременной, активность даже выше, чем на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что возле Кременной враг пытается уже несколько недель подряд быть активным. "Пытается проводить атакующие действия, в частности, за эти сутки в районе Белогоровки, в районе Невского, Серебрянского лесничества наблюдается активность врага. Даже больше чем на Бахмутском направлении", - сказал Череватый.

Он добавил, что оккупанты используют артиллерию и реактивные системы залпового огня. Череватый сообщил, что только за эти сутки было 329 обстрелов различными системами, 14 боестолкновений, и враг все чаще использует бронетехнику.

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"Ежесуточно она уничтожается. За эти сутки были уничтожены два танка Т-72, боевая машина пехоты и самоходный миномет "Тюльпан". Враг понес потери - 34 оккупанта были убиты, 62 получили ранения", - отметил он.

Ситуация на фронте

По последним данным Генерального штаба, российские оккупанты наступают на пяти направлениях фронта в Донецкой и Луганской областях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что захватчики бросили все силы на Кременную, также тяжелым участком остается Белогоровка.

В Восточной группировке ВСУ сообщили, что российские оккупанты несут большие потери на Бахмутском направлении. Несмотря на попытки России, украинские военнослужащие контролируют город.

Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечал, что у россиян не хватает сил для наступления на Бахмут, Авдеевку, Угледар, Сватово и Кременную из-за того, что они бросают мобилизованных в бой без необходимой подготовки.

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