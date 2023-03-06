По его словам, враг накапливает силы в районе Пятихаток.

Российские оккупанты не могут вести масштабные наступательные действия в направлении Запорожья, однако могут попробовать провести локальную атаку.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко. По его мнению, такие действия врага не будут эффективными.

"На Южном плацдарме у российских оккупантов есть большая проблема. Особенно она проявляется на левом берегу Херсонщины и в Запорожской области. Это отсутствие штатной комплектации подразделений. Им не хватает техники, не хватает боекомплекта в пропорциональном количестве. Там наихудшая ситуация", - рассказал он.

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По словам Коваленко, никаких масштабных наступательных действий оккупантов в направлении Запорожья не будет.

"А если мы говорим об угрозе для каких-то населенных пунктов по узкому направлению - например, Орехов или Гуляйполе, они могут на это пойти. Если будут соответствующие силы и средства. В районе Пятихаток они накапливают достаточно серьезный потенциал сил и средств - почти 11 БТГр там, но не хватает именно технической компоненты. Это окажет влияние на наступательные действия. Итак, могут попробовать, но это не будет эффективно", - подытожил эксперт.

Ситуация в Запорожской области

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Эрин заявил, что российское командование осуществляет перегруппировку своих войск на Запорожском направлении, однако пока здесь не создана ударная группировка, способная вести крупное наступление.

По мнению аналитиков из ISW, оккупанты врут о наступлении на Запорожье, чтобы скрыть неудачи под Бахмутом.

В то же время российские террористы продолжают обстреливать территорию Запорожской области. Одна из таких атак произошла ночью 2 марта. По последним данным, число погибших в результате ракетного удара выросла до 13 человек.

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