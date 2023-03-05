Есть возможность доставлять бойцам боеприпасы, провиант, медикаменты и забирать оттуда раненых, добавил он.

Украинские бойцы в Бахмуте Донецкой области держат оборону.

Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. Череватый отметил, что на Бахмутском направлении потери российских оккупантов очень велики.

Также он добавил, что есть возможность доставлять украинским защитникам боеприпасы, провиант, медикаменты и забирать оттуда раненых.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, оккупанты продолжают наступать на пяти направлениях фронта в Донецкой и Луганской областях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Президент Владимир Зеленский сказал, что на Донбассе одно из самых тяжелых сражений, мучительное и тяжелое.

Бои за Бахмут: последние новости

Вчера военные сообщали, что бои с захватчиками ведутся на окраинах, а сам Бахмут контролируют Вооруженные силы Украины.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, сейчас российские оккупационные войска не имеют возможности окружить и захватить город несмотря на то, что они стянули к нему большие ресурсы.

По данным украинской разведки, наступление на город возглавляет российская ЧВК "Вагнер". Сегодня ее глава Евгений Пригожин заявил, что отступление наемников приведет к контрнаступлению ВСУ и выходу на границы с РФ.

Напомним, что украинские защитники за одну ночь уничтожили 15 групп "вагнеровцев".

Вас также могут заинтересовать новости: