Украинские бойцы в Бахмуте Донецкой области держат оборону.
Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. Череватый отметил, что на Бахмутском направлении потери российских оккупантов очень велики.
Также он добавил, что есть возможность доставлять украинским защитникам боеприпасы, провиант, медикаменты и забирать оттуда раненых.
Как сообщал УНИАН, оккупанты продолжают наступать на пяти направлениях фронта в Донецкой и Луганской областях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.
Президент Владимир Зеленский сказал, что на Донбассе одно из самых тяжелых сражений, мучительное и тяжелое.
Бои за Бахмут: последние новости
Вчера военные сообщали, что бои с захватчиками ведутся на окраинах, а сам Бахмут контролируют Вооруженные силы Украины.
По мнению военного эксперта Александра Коваленко, сейчас российские оккупационные войска не имеют возможности окружить и захватить город несмотря на то, что они стянули к нему большие ресурсы.
По данным украинской разведки, наступление на город возглавляет российская ЧВК "Вагнер". Сегодня ее глава Евгений Пригожин заявил, что отступление наемников приведет к контрнаступлению ВСУ и выходу на границы с РФ.
Напомним, что украинские защитники за одну ночь уничтожили 15 групп "вагнеровцев".